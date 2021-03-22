 

Эксперт по ЖКХ объяснила, как бесплатно поставить «умные» электросчетчики

22.03.2021, 19:22, Новости дня
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Для бесплатной замены электросчетчиков на «умные», необходимо обратиться в свою Управляющую компанию и оставить заявку, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина.

«Для того, чтобы владельцу квартиры в РФ заменили обычные электросчетчики на новые «умные», нужно в первую очередь сходить в свою Управляющую компанию и оставить заявку на замену «умного» электросчетчика. Все, больше ничего для бесплатной замены не нужно», – говорит Москвина.

Она предупреждает, что, к сожалению, заявку согласуют достаточно долго, в течение полугода. А поэтому обращаться с заявлением лучше заранее, не дожидаясь наступления срока обязательной замены счетчика.

«В течение полугода к вам придут, снимут ваш старый счетчик и поставят новый. Совершенно бесплатно. Платить деньги не нужно даже за сам прибор, если речь идет о Москве. В других регионах, конечно, ситуация может быть иная. Но сама услуга замены однозначно бесплатная, только нужно обратиться в Управляющую компанию», – рассказывает собеседница.

Кроме того, эксперт объясняет, что Управляющая компания может порекомендовать жильцам заменить свои электросчетчики на «умные», но она не всегда это делает, поскольку сама замена осуществляется в заявительном порядке. Соответственно, законопослушные граждане должны сами интересоваться изменениями, связанными с начислениями за ЖКУ.

«Если всем сказали "если не поменяете счетчики, то будете платить очень дорого", то так оно и будет. Поэтому, если житель России все-таки хочет сэкономить, быть в тренде, исполнять законодательство, которое практически всегда стоит на стороне интересов собственников, нужно все менять вовремя. Не нужно думать, что государство что-то обязано. Квартира – это как машина, в которой зимнюю резину своевременно нужно менять на летнюю вне зависимости, сказал ли об этом производитель», – объясняет Москвина.

В связи с этим собеседник настоятельно рекомендует как можно скорее обратиться в Управляющую компанию, где обязательно расскажут, когда поменяют счетчик. 

В мае прошлого года в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) рассказали, что российские ученые разработали схему шифрования и хранения данных «умных» устройств, в том числе электросчетчиков, благодаря чему теперь можно избежать взломов систем.



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