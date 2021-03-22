 

Группа туристов попала под обрушение снежного карниза в Заполярье

22.03.2021, 19:22, Новости дня
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На необорудованном туристическом маршруте в Мурманской тургруппа попала под обрушение снежного карниза, могут быть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, сообщили в региональном СУСК.

«В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация о том, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

На место обрушения выехали следователь и криминалисты СК России. «Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние», – уточнили в ведомстве.

Следователи начали проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в частности наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.

Напомним, ранее  в районе школы №3 в городе Елизово со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди. Мужчина погиб на месте происшествия, женщина и ребенок 10-12 лет были спасены сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции. СУСК начало проверку.



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