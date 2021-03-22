Spiegel – бездействие Болсонару в борьбе с пандемией грозит «толкнуть мир в пропасть»

Ни одна страна в мире не потерпела такого сокрушительного поражения в борьбе с пандемией, как Бразилия. Как считает Der Spiegel, это не случайность: Болсонару — человек, который делает ставку на хаос и заигрывает с мутациями коронавируса. Учёные бьют тревогу и требуют международного вмешательства.



Reuters

Сегодня Бразилия является глобальным эпицентром пандемии. Каждый день от последствий коронавируса там умирает около 2 тыс человек. В то время как больницы всех крупных городов работают на пределе возможностей, всё больше людей ждут в очереди свободной койки в отделении интенсивной терапии. По телевизору врачи каждый раз говорят об одном и том же: пациенты становятся моложе, многие умирают, не имея хронических заболеваний, пишет Der Spiegel.

Это лишь свидетельства очевидцев, субъективные впечатления, для которых нет научных доказательств. Никто не может с уверенностью сказать, действительно ли штамм P.1 более летален, или рост числа жертв среди молодёжи связан с тем, что молодые люди просто чаще заражаются.

Бразильские учёные бьют тревогу. Новый вариант преобладает во многих уголках страны и теперь широко распространён по крайней мере в семи штатах. Если правое правительство Джайра Болсонару продолжит ничего не предпринимать, чтобы обуздать распространение вируса, то, по мнению многих, страна может стать очагом новых, ещё более опасных вариантов. Это может свести на нет усилия всех стран мира по контролю за COVID-19.

После того, как в начале января японские учёные впервые обнаружили мутацию у четырёх туристов, вернувшихся из района Амазонки, Фелипе Навека из научно-исследовательского института Fiocruz со своей командой проанализировал сотни образцов крови. В ноябре, по его словам, в них ещё не было следов P.1. В декабре они обнаружили новый штамм примерно в половине всех тестов, в январе в более 90%. В феврале он практически полностью вытеснил все остальные варианты. «Пугает, как быстро это произошло», — отмечает учёный.

Но у скорости есть причины. Как и в случае с вариантом из Южной Африки, исследователи также обнаружили изменения в белке нового штамма, которые облегчают вирусу стыковку с клетками человека. Кроме того, Навека и его коллеги выяснили, что вирусная нагрузка P.1, по-видимому, по крайней мере в десять раз выше по сравнению с другими вариантами. Всё это означает, что новый штамм примерно в 1,4 — 2,2 раза заразней предыдущих.

Исследователи из Университета Сан-Паулу, Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что P.1 обходит иммунную защиту, полученную в результате выздоровления от предыдущих штаммов, в 25% — 61% всех случаев. По сути, это новая эпидемия.

Ряд ученых подчёркивает, что P.1 не был возбудителем вспышки в Манаусе, где он появился впервые. Вирус мутировал, потому что мог беспрепятственно распространяться. Навека и многие другие эксперты уверены, что этому способствовала публикация исследования, предполагавшего, что у населения Манауса возник коллективный иммунитет. Поэтому жители почувствовали так называемую «ложную безопасность». Политики также использовали его в качестве аргумента. Они утверждали, что самоизоляция или меры социального дистанцирования больше не нужны, учитывая ситуацию.

Многие учёные не устают указывать на то, что для обуздания вируса требовался локдаун по всей стране. Они предупреждают, что при нынешнем темпе вакцинации все совершеннолетние бразильцы получат первую дозу лишь через два с половиной года. Но Жаир Болсонару просто их не слушает. Недавно он заявил, что лучшая защита от коронавируса — просто им переболеть.

С начала пандемии Болсонару придерживается мнения, что коронавирус — это всего лишь «лёгкий грипп». Респираторы в его глазах — нечто для «слабаков и геев». Региональных политиков, которые объявляли о введении ограничений в своих штатах, он называл преступниками, потому что таким образом они просто «подавляют экономику». После того как в декабре мэр Манауса заявил о введении комендантского часа, сторонники президента протестовали до тех пор, пока он не отменил эту меру.

Ни одна другая страна не потерпела такого поражения в борьбе с вирусом — так можно интерпретировать исследование, в котором учёные из Австралийского Института Лоуи сравнили успехи в борьбе с пандемией в 98 государствах. Это не случайность. Болсонару — человек, который «нуждается в хаосе, чтобы властвовать». Новые варианты вируса, такие как P.1, являются для него союзниками, отвлекающими внимание от вещей, которые действительно для него важны. Пока газеты подсчитывают жертвы, Болсонару может спокойно отменить ограничения на свободное владение оружием или вырубить тропический лес, отмечает автор статьи.

Проблема в том, что ситуация постепенно обостряется. Учёные предупреждают, что если для сдерживания вируса ничего не будет предпринято, то может возникнуть новая, устойчивая к вакцине супермутация, которая «толкнёт мир в пропасть».

«Без импичмента мы больше не выйдем из этого тупика», — считает Лукас Ферранте из Национального Института Исследования Амазонки. Тем временем не только Ферранте, но и другие учёные всё громче требуют вмешательства международного сообщества, санкций, которые заставили бы Болсонару что-то предпринять. В начале недели Болсонару всё же пожертвовал своим министром здравоохранения, который попал в поле зрения прокуратуры из-за дефицита вакцин.

Сомнительно, что при новом ставленнике что-то изменится. В день вступления в должность нового министра здравоохранения в Бразилии от коронавируса скончалось 2841 человек. Марсело Кейрога заявил, что продолжит путь своего предшественника, пишет Der Spiegel.