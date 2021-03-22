Арестован еще один фигурант дела пензенского губернатора

Басманный суд Москвы арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению Шпигель по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Евгения Шпигель стала четвертой из шести фигурантов этого дела, которых к настоящему моменту Басманный суд поместил в СИЗО.

По данным суда, женщина работает финансовым директором «Биотэк». Следствие считает, что она выступала одним из посредников при передаче взяток наряду с другими фигурантами и «неустановленными лицами». Таким образом, следствие продолжает поиск пока других предполагаемых коррупционеров.

Защита просила не арестовывать ее, ограничившись другой мерой пресечения, однако суд встал на сторону СК.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. До 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.