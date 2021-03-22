 

Арестован еще один фигурант дела пензенского губернатора

22.03.2021, 18:32, Новости дня
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Басманный суд Москвы арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению Шпигель по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Евгения Шпигель стала четвертой из шести фигурантов этого дела, которых к настоящему моменту Басманный суд поместил в СИЗО.

По данным суда, женщина работает финансовым директором «Биотэк». Следствие считает, что она выступала одним из посредников при передаче взяток наряду с другими фигурантами и «неустановленными лицами». Таким образом, следствие продолжает поиск пока других предполагаемых коррупционеров.

Защита просила не арестовывать ее, ограничившись другой мерой пресечения, однако суд встал на сторону СК.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. До 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.



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