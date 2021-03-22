ARD – США захлестнула пандемия расовой нетерпимости к выходцам из Азии

С начала пандемии коронавируса число нападений на американцев азиатского происхождения в США возросло в 20 раз, пишет ARD. Родственники жертв обвиняют в этом бывшего президента США Дональда Трампа: по их мнению, его риторика способствовала росту ненависти. Теперь демократы во главе с Джо Байденом намерены принять специальный закон о преступлениях на почве расовой нетерпимости.



Reuters

Человек бессилен перед нападающими. «Ненавижу азиатов», — говорит один из мучителей и бьёт его щипцами для сбора мусора. Окружающие наблюдают за сценой, оскорбляют пожилого мужчину, у которого по лицу бегут слезы, и выкрикивают расистские высказывания. Видео, размещённое в интернете, запечатлело одно из 3800 нападений на американцев азиатского происхождения за время пандемии, пишет ARD.

Преступления на расовой почве недостаточно задокументированы. Ужасно, что люди продолжают становиться их жертвами, отмечает Рассел Чжун в интервью телеканалу NBC. Он является основателем страницы «Остановите ненависть к американцам азиатского происхождения» (Stop AAPI Hate). Те, кто подвергся домогательствам, дискриминации или физическому нападению, могут сообщить о произошедшем на сайте. Данные показывают, что число нападений, направленных на американцев азиатского происхождения, увеличились в 20 раз с начала пандемии коронавируса.

Активист и адвокат Джон Ян считает, что американское общество столкнулось с двумя пандемиями: COVID-19 и расизмом. Его пригласили в телеэфир, потому что эскалация насилия стала явной ещё до убийств в Атланте. Ситуация была настолько тревожной, что ведущий решил предупредить об этом свою аудиторию.

В Окленде 91-летнего американца азиатского происхождения жёстко толкнули на землю. Аналогичное преступление было совершено и в Нью-Йорке. На этот раз жертвой стала женщина чуть старше 50 лет. Она упала на металлическую подставку для газет, и ей пришлось наложить швы. В Сан-Франциско камера видеонаблюдения запечатлела смертельное нападение на 84-летнего выходца из Таиланда. Нападавший подбежал к его инвалидной коляске и швырнул её на землю.

Член палаты представителей США Грейс Мэн заявила, что американцы азиатского происхождения стали целью нападений. По её словам, за «мишень на спинах бабушек и дедушек» несёт ответственность бывший президент США Дональд Трамп. Жертвы, родственники и затронутые группы обвиняют его в том, что своей риторикой он способствовал росту ненависти к людям с азиатскими корнями.

В первые дни президентства Джо Байден объявил о намерении бороться с расизмом против граждан США азиатского происхождения. Демократическая партия намерена разработать законопроект, который будет более детально охватывать преступления на почве расизма.

Мотивы преступника, застрелившего восемь человек в Атланте и её окрестностях, до сих пор не выяснены. По словам следователей, у полиции пока нет доказательств того, что преступление было совершено на почве расизма. В ходе визита в Атланту Байден осудил ненависть. Он подчеркнул, что расизм и дискриминацию нельзя молча терпеть. «Наше молчание было бы равнозначно соучастию. Мы не можем оказаться в этом замешаны», — заявил Байден.

В течение нескольких недель азиатское сообщество протестует против ненависти. К борьбе присоединились и известные личности. В интервью и онлайн-роликах успешный модельер Филипп Лим, голливудский актер Даниэл Дэ Ким и другие американские звёзды азиатского происхождения призывают остановить ненависть. Кампания по борьбе с ненавистью имеет большой успех. Из хэштега #StopAsianHate выросло движение. Но убийства в Атлане показывает, что многое ещё предстоит сделать, пишет ARD.