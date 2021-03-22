Искусственный интеллект поможет в борьбе с браконьерством

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22.03.2021, 17:56, Новости дня
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Браконьерство в наше время создает серьезную проблему для вымирающих видов фауны. Однако до сих пор большой проблемой было держать под постоянным контролем огромные территории, на которых обитают представители дикой природы. Решить ее поможет искусственный интеллект.

Как сообщают разработчики новой системы ИИ, алгоритм основан на технологии PAWS и обладает возможностью машинного обучения.

Он наверняка заинтересует правоохранительные органы и природоохранные организации, так как с его помощью можно будет определять наиболее участки, наиболее привлекательные для любителей незаконной охоты. Делать это можно с точностью до одного километра. Как утверждают специалисты, такая избирательность позволит отлавливать большинство браконьеров еще до того, как они совершат первый выстрел или забросят сеть в воду.



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