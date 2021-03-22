“Роскосмос” с третьей попытки запустил ракету с 38 спутниками

22 марта с космодрома Байконур в Казахстане “Роскосмос” успешно запустил космическую ракету-носитель “Союз-2.1а” с 38 спутниками. Об этом проинформировал сам “Роскосмос”.

Российская корпорация разместила в Twitter видео старта.

“Особенность сегодняшнего запуска – использование системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием”, – говорится в твите.

Особенность сегодняшнего запуска — использование системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием

В дальнейшем её планируют использовать для выведения последующих аппаратов серии #CAS500, а также российских спутников pic.twitter.com/ycIZ4r72b1

— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 22, 2021

В “Роскосмосе” отметили, что основной полезной нагрузкой космического аппарата является южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1.

Спутники из 18 стран мира – в том числе Японии, Италии, Саудовской Аравии, России – выведены на орбиту.

Российское агентство РБК пишет, что изначально пуск “Союз-2.1а” планировали на 20 марта, затем старт из-за скачка напряжения перенесли на 21 марта. Очередной перенос был из-за проблем с оборудованием.

—