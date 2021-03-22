Крышка люка вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло. Во Львове в ДТП погиб 10-летний мальчик

Вечером 21 марта во Львове в результате ДТП погиб 10-летний мальчик, проинформировала пресс-служба полиции области.

В полиции сообщили, что 47-летний житель Львова, который был за рулем служебного автомобиля, наехал на канализационный люк, установленный на проезжей части дороги.

Крышка люка вылетела из-под авто и попала в лобовое стекло машины Acura MDX, ехавшей по встречной полосе.

“Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье, причинив ему телесные повреждения. Ребенок скончался на месте”, – отметили в полиции.

Пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook, что крышка люка выскочила из-под их автомобиля, который тогда ехал на место пожара. По данным ГСЧС, ребенку было 11 лет.

“Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика”, – отметили авторы сообщения.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По данным ТСН, Госбюро расследований выясняет, была ли закреплена крышка люка, и кто виновен в трагедии.

https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/3861510817263723



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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