 

Крышка люка вылетела из-под колеса и пробила лобовое стекло. Во Львове в ДТП погиб 10-летний мальчик

22.03.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вечером 21 марта во Львове в результате ДТП погиб 10-летний мальчик, проинформировала пресс-служба полиции области. 

В полиции сообщили, что 47-летний житель Львова, который был за рулем служебного автомобиля, наехал на канализационный люк, установленный на проезжей части дороги.

Крышка люка вылетела из-под авто и попала в лобовое стекло машины Acura MDX, ехавшей по встречной полосе.

“Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье, причинив ему телесные повреждения. Ребенок скончался на месте”, – отметили в полиции. 

Пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook, что крышка люка выскочила из-под их автомобиля, который тогда ехал на место пожара. По данным ГСЧС, ребенку было 11 лет. 

“Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика”, – отметили авторы сообщения. 

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

По данным ТСН, Госбюро расследований выясняет, была ли закреплена крышка люка, и кто виновен в трагедии.  

https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/3861510817263723


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Марка Mercedes-Benz планирует убрать с американского рынка седан CLS

25.06 / В России началось голосование по поправкам в Конституцию

15.01 / После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел

12.12 / США необходим атомный ледокольный флот — противостоять России в Арктике

17.01 / Россиянина с затонувшего у берегов Турции сухогруза спасли в Черном море

08.07 / Певец Дмитрий Колдун попал в больницу

07.07 / Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

14.07 / Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

11.02 / Ляшко рассказал, какая компания будет развозить вакцины Pfizer по регионам

15.12 / Рада продлила действие закона о статусе Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска