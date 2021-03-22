Водители службы доставки компании Amazon жалуются на нарушение прав конфиденциальности

Некоторые водителе службы доставки компании Amazon выразили обеспокоенность по поводу камер на базе искусственного интеллекта, которые отслеживают каждое их движение.

В отчете Thomson Reuters Foundation рассказывается о водителе службы доставки Amazon по имени Вик, который работал на гиганта розничной торговли в Денвере, штат Колорадо. Во время вождения он использовал приложение Amazon Mentor, которое отслеживало его действия за рулем, использование телефона и местоположение. Затем компания начала заставлять своих водителей публиковать фотоснимки перед каждой сменой в приложении Flex. Вик решил, что контроля слишком много, когда началось внедрение камер на основе искусственного интеллекта.

Amazon в партнерстве с брендом Netradyne выпускает передовые камеры с четырьмя объективами, которые записывают и анализируют выражение лиц и положение тел водителей в течение всей смены. По словам Вика, это было одновременно и нарушением конфиденциальности, и свидетельством отсутствия доверия.

Вик решил уволиться раньше 23 марта, когда работники его диспетчерского пункта в Денвере должны подписать документы, разрешающие Amazon снимать их, собирать и хранить их биометрические данные.

Камеры настолько продвинуты, что могут определить, зевает ли водитель, пристегнут ли ремнем безопасности, не отвлекается ли. Если так называемое запрещенное поведение обнаруживается, камера отправляет отснятый материал подрядчику, который управляет центром доставки в Денвере.

Во время одной смены, когда Вик вел фургон, оборудованный камерой, он был шокирован фотографиями, сделанными во время его разговора с руководителем. Камера сохраняла кадры каждый раз, когда он зевал или смотрел на свой телефон.

В начале марта пять сенаторов-демократов выразили обеспокоенность по поводу последствий для конфиденциальности в результате использования камер в письме, отправленном Amazon.

Защита безопасности на дорогах жизненно важна, но не менее важна защита прав рабочих. Об этом заявил сенатор от Массачусетса Эд Марки Фонду. Система наблюдения, которую Amazon внедряет в свой автопарк, вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности и контроля со стороны сотрудников.

В заявлении Amazon говорится, что камеры вводятся для решения проблем, связанных с авариями с участием водителей компании.

Представитель Amazon заявил, что компания инвестирует в безопасность всех своих операций и недавно начала внедрять ведущую в отрасли технологию безопасности на основе камер для всего парка доставки. Эта технология будет отправлять водителям предупреждения в режиме реального времени, чтобы помочь им оставаться в безопасности, когда они находятся в пути.