 

Названа ожидаемая дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

22.03.2021, 14:22, Новости дня
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Все мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены ко 2 апреля – Дню единения народов Беларуси и России, сообщила комиссия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Информацию об этом передает «БелТА».

Напомним, в конце 2019 года Минск подписал дорожную карту по отмене роуминга в рамках Союзного государства. В ноябре 2020 года в МИД РФ заявили, что что с 1 ноября операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков. Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил надежду, что отмена роуминга «не за горами».



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