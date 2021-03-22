 

Локдауны довели европейцев до улиц – по всему континенту протестуют против ограничительных мер

22.03.2021, 13:04, Новости дня
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Европу в субботу охватили акции протеста — во многих странах, включая Великобританию, Германию, Австрию и Швецию, в этот день прошли масштабные акции противников ограничительных мер, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, местами акции привели к столкновениям с полицией и закончились массовыми задержаниями.

С момента начала пандемии коронавируса минул уже год — и по всей Европе публика, похоже, раздражена до предела: недовольство карантинными мерами и другими ограничениями вылилось на улицы городов. Только за субботу протестные акции прошли в Хорватии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Польше, Австрии и нескольких других странах. 

В маленьком швейцарском городке Листаль выразить протест против частичного локдауна, который остаётся здесь в силе с середины января, вышли почти половина всех жителей.  

МУЖЧИНА: Народу такое правительство не нужно. Мы хотим, чтобы они ушли. Они нарушают права человека, права наших граждан. 

ЖЕНЩИНА: Мы хотим жить в демократической стране. Мы хотим, чтобы наши дети были свободны и в безопасности, но не при помощи вакцины — уж точно без неё. Мы не будем участвовать в экспериментах.

О том, что последние послабления в плане ограничительных мер из-за роста заражаемости могут быть отменены, намекнуло и правительство Германии — но встретили такие намёки не слишком радостно: в городе Кассель на протестный марш вышли более 20 тысяч человек. Протест вылился в столкновения участников с полицией, и множество граждан были задержаны

Но крупнейшая акция прошла в Лондоне: несмотря на то, что Великобритания обеспечила себе первое место в Европе по темпам вакцинации, а правительство страны утвердило «дорожную карту» по преодолению пандемии, тысячи людей решили выплеснуть свой гнев в связи с введённым премьером Борисом Джонсоном локдауном, который был введён сразу после минувшего Рождества и до сих пор остаётся в силе. Результатом стали те же столкновения с полицией

В соответствии с нынешними ограничениями, массовые собрания запрещены по всей Великобритании — и к таким собраниям относятся в том числе и акции протеста, которые в список уважительных причин для выхода из дома не входят. Тем не менее, правые активисты потребовали от правительства внести в нормы исключения, обеспечив, по их словам, «право людей на мирный протест

Дата выхода в эфир 21 марта 2021 года.



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