“Горячая мама!”, “Сражаешь наповал!”. Хайек показала пышный формы в купальнике

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 21 марта обнародовала на своей странице в Instagram фото, для которого позировала в раздельном купальнике.

Симок был сделан, вероятно, на борту яхты. Актриса запечатлена на фоне морского горизонта.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Горячая мама!” – заявила подписчица bolt2016.

“Убиваешь наповал!” – написал ville_niemi87.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”.

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают дочь Валентину Палому (2007).

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