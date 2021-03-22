“Самое грязное место”. В сети раскритиковали “танцующего миллионера” Вакки за то, что позволял дочери грызть ему нос

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как “танцующий миллионер”, 21 марта в Instagram опубликовал короткое видео, записанное во время игры с пятимесячной дочерью.

Развлекая Блу Джерусалему, Вакки наклоняется к ней лицом, позволяя дочери кусать его за нос.

“Она любит кусать своего папу”, – подписал он ролик.

“Нет ничего лучше, чем любовь ребенка”, – прокомментировали видео подписчики.

“Никогда не пойму, почему родители любят совать свой мерзкий волосатый нос в рот ребеночку”, – отреагировали пользователи сети.

“Самое грязное место – это кожа носа”, – написали фолловеры.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,8 млн человек.

В октябре 2020 года Вакки впервые стал отцом – его гражданская жена, 25-летняя венесуэльская модель Шэрон Фонсека родила дочь Блу Джерусалему. Спустя два месяца после родов супруги сообщили, что ребенок родился с патологией.

“Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – заявил тогда Вакки.

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