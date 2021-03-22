СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву

Следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, сообщили в Следственном комитете.

«В Главном следственном управлении СК РФ предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там же отмечается, что следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.