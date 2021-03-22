 

Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского пограничника

22.03.2021, 10:42, Новости дня
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Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили принес извинения за фотографию на его страничке в соцсети Facebook, которой он сопроводил поздравления грузинским пограничникам – на ней был изображен их российский коллега, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Телекомпания «Формула» сообщила, что 21 июня в День грузинского пограничника замминистра обороны допустил такую оплошность.

Вскоре фото было удалено.

«Эта тяжелая ошибка допущена по неосторожности администратора, который управляет моей страничкой, – сообщил Давид Суджашвили. – Но я в ответе за содержание всех публикуемых материалов. Искренне извиняюсь перед всей общественностью. Не нужно никаких спекуляций, РФ – оккупант и враг. Это неоспоримо и не является темой для дискуссий».



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