Нынешние поколения оказались менее здоровыми, чем предыдущие

Так называемые миллениалы и представители поколения Х оказались болезненными и слабыми на фоне своих отцов и дедов. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо после проведенного ряда исследований.

Напомним, что речь идет о людях, рожденных в период между 1965 и 1996 годами. Ученые давно наблюдают за ними, обозначив старших представителей данных групп поколением Х, а более молодых – поколением Y.

И у тех, и у других, кроме повышенной восприимчивости к разным заболеваниям, ученые отмечают высокую склонность к депрессиям и немотивированной тревоге. Также в этих группах наблюдается большая распространенность вредных привычек. А вообще, тенденция к ослаблению здоровья наблюдается, начиная с 1940 года, уточняют ученые.