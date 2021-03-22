 

Нынешние поколения оказались менее здоровыми, чем предыдущие

22.03.2021, 8:48, Новости дня
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Так называемые миллениалы и представители поколения Х оказались болезненными и слабыми на фоне своих отцов и дедов. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо после проведенного ряда исследований.

Напомним, что речь идет о людях, рожденных в период между 1965 и 1996 годами. Ученые давно наблюдают за ними, обозначив старших представителей данных групп поколением Х, а более молодых – поколением Y.

И у тех, и у других, кроме повышенной восприимчивости к разным заболеваниям, ученые отмечают высокую склонность к депрессиям и немотивированной тревоге. Также в этих группах наблюдается большая распространенность вредных привычек. А вообще, тенденция к ослаблению здоровья наблюдается, начиная с 1940 года, уточняют ученые.



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