В СК заявили о попытках ряда стран пересмотреть решения Нюрнберга

Следственный комитет РФ возьмет на контроль попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем попытки представить историю Великой Отечественной войны совершенно в другом виде. Это происходит, когда, например, официальные лица иностранных государств, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над врагом, пытаются ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину», – подчеркнул Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

По его словам, такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет не оставляет без внимания. Бастрыкин в качестве примера привел расследование уголовного дела по факту реабилитации нацизма в отношении уже бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда», – подчеркнул он.

Ранее окружной административный суд Киева признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина». Кроме того, суд признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, который заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.

Напомним, дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.