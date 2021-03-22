Пашинян объявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается назначенным главой генштаба Вооруженных сил республики.

«Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником генерального штаба ВС Республики Армения», – написал Пашинян в Facebook, передает РИА «Новости».

Аппарат премьер-министра Армении настаивает на том, что прежний глава генштаба Оник Гаспарян с 10 марта уволен с этого поста, вопреки утверждениям его адвоката. В четверг представитель Гаспаряна Артур Ованнисян заявил, что тот может исполнять свои обязанности. Соответствующий вывод он сделал из решения Административного суда.

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян 10 марта после очередного политического кризиса заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.

В то же время 10 март Пашинян направил президенту страны ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС Армении. О подписании этого ходатайства не сообщалось.