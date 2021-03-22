Астероид Рюгу равнодушно принял снаряд, запущенный с японского зонда

Японские ученые в процессе исследования астероида Рюгу решили его… расстрелять. С космического зонда Hayabusa 2 был выпущен снаряд, который должен был оставить на поверхности небесного тела большой кратер. Однако никаких ощутимых повреждений астероид не получил.

Вес снаряда, сделанного из меди, составлял 2,5 килограмма, сообщают источники. Им выстрелили в поверхность астероида как из пушки, при помощи взрывчатки.

Оказалось, что материя, из которой состоит Рюгу, намного прочнее, чем думали ученые. Кратер нужен был для исследования состава астероида. Получив негативный результат, исследователи занялись изучением причин своей неудачи. Не исключено, что энергию удара поглотил толстый слой пыли.