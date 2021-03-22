Galaxy A31 названа лучшей моделью среди смартфонов Samsung
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Компетентные источники сообщают, что спрос на новый мобильный телефон Galaxy A31 очень высок. Продажи буквально бьют рекорды на данном этапе продвижения товара, уточняют эксперты. И это вовсе не случайно.
Данную модель смартфона уже признают лучшей среди аналогов, а также среди современной продукции южнокорейской компании Samsung. Благодаря низкой стоимости, гаджет завоевал огромную популярность в разных регионах мира. Однако технические характеристики у него также отличные.
Размер экрана, конечно же, не самый большой. Но все-таки это 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение картинки на нем – 2400 на 2080 пикселей. Мощность основной камеры составляет 48 Мп. Высокую производительность устройства обеспечивает Samsung Exynos 9611.
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