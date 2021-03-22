Galaxy A31 названа лучшей моделью среди смартфонов Samsung

Компетентные источники сообщают, что спрос на новый мобильный телефон Galaxy A31 очень высок. Продажи буквально бьют рекорды на данном этапе продвижения товара, уточняют эксперты. И это вовсе не случайно.

Данную модель смартфона уже признают лучшей среди аналогов, а также среди современной продукции южнокорейской компании Samsung. Благодаря низкой стоимости, гаджет завоевал огромную популярность в разных регионах мира. Однако технические характеристики у него также отличные.

Размер экрана, конечно же, не самый большой. Но все-таки это 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение картинки на нем – 2400 на 2080 пикселей. Мощность основной камеры составляет 48 Мп. Высокую производительность устройства обеспечивает Samsung Exynos 9611.