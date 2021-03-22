 

Apple снимает с производства еще две модели iMac

22.03.2021, 3:46, Новости дня
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В продаже осталась только одна из трех моделей iMac, сообщают источники. Ранее компания Apple сняла с полок флагманскую версию компьютера iMac Pro, чем удивила и обычных пользователей, и экспертов. Но почти сразу же стало известно, что это только начало сокращений.

Оказалось, что производитель также «зачистил» iMac 4K, выпускавшийся в двух вариантах. Первый обладал твердотельным накопителем на 1 Тб, второй – на 512 Мб.

Таким образом, на рынке пока остался только самый слабый iMac 4K, у которого объем основной памяти составляет 256 Мб. Напомним, что размер диагонали у данного устройства составляет 21,5 дюйма. Такой же устанавливался на снятые с продаж компьютеры. По мнению экспертов, такие действия могут означать только одно: компания готовит к презентации новую линейку iMac.



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