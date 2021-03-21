Во Франции стадион Stade de France хотят превратить в центр вакцинации от COVID-19

Власти французского департамента Сена-Сен-Дени хотят преобразовать стадион Stade de France в крупный центр вакцинации от коронавируса. Об этом 19 марта сообщило издание Le Parisien.

Ожидается, что в этом центре можно будет делать прививки тысячам жителей еженедельно. Также там смогут вакцинироваться и проживающие в других департаментах столичного региона Иль-де-Франс французы.

Власти региона уверены, что вакцинация поможет снизить давления на систему здравоохранения и сократить количество тяжелых случаев COVID-19.

Stade de France был построен специально к чемпионату мира по футболу 1998 года во Франции. Он вмещает более 81 тыс. зрителей.

Как отмечает издание, это не первый переоборудованный спортивный комплекс в стране – центр вакцинации, хотя и меньших масштабов, был недавно открыт на стадионе “Велодром” в Марселе. Под него выделены помещения, расположенные под одной из трибун.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции коронавирус подтвердили почти у 4,3 млн человек, умерло 92 тыс. заболевших. Страна занимает шестое место в мире по распространению инфекции.

Как сообщило агентство Bloomberg, в стране по состоянию на 20 марта уже сделали 7,9 млн прививок.

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