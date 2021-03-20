 

Монахов на Афоне начали вакцинировать от коронавируса

20.03.2021, 23:38, Новости дня
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На Святой горе Афон начали вакцинировать от коронавируса монахов и сотрудников монастырей. Об этом 20 марта сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea.

Катер Береговой охраны Греции 19 марта доставил на Афон первые 400 доз вакцины американской компании Pfizer. Пункт вакцинации был открыт в медицинском центре в Кариесе – административном центре монашеской республики.

Первым вакцинировали игумена монастыря Эсфигмена архимандрита Варфоломея, за ним последовали монахи из Иверского монастыря и монастырей Кутлумуш, Симонопетра, специально прибывшие в Кариес. За день прививку получили 36 монахов.

Издание отмечает, что прививку захотели сделать даже монахи, которые уже переболели коронавирусом.

Первый случай COVID-19 на горе Афон зафиксировали в марте прошлого года, тогда заболел монах из Священного монастыря Ксенофонта, который путешествовал в Шотландии и Англии. Всего из-за болезни умерло четыре монаха, 10 были госпитализированы в критическом состоянии, но поправились, отмечает агентство.

С декабря прошлого года гора Афон закрыта для паломников, запрет действует до 30 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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