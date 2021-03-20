 

Рогозин подтвердил перенос пуска «Союза» на понедельник

20.03.2021, 20:06, Новости дня
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Не состоявшийся в субботу пуск ракеты «Союз» с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На понедельник», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Как поясняет Роскосмос в своем Telegram-канале, решение было принято на состоявшемся на космодроме Байконур 20 марта 2021 года заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения «Союз-2.1а» после выявленной сегодня утром технической неисправности.

В свою очередь источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск «Союза» состоится в понедельник в 9.07 по московскому времени.

По его словам, перенос на два дня не связан с какими-либо новыми проблемами на космодроме или в ракете, а связан с желанием специалистов провести повторную проверку готовности ракеты к старту. «Проблема, которая привела к переносу старта, решена», – он.

В субботу стало известно о переносе запуска «Союза». Перед стартом был зафиксирован скачок напряжения, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск перенесен из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса.

Напомним, ракету для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал покрашенный в белый цвет макет ракеты «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.



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