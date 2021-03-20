 

В США мужчина напал на 76-летнюю азиатку. Она смогла отбиться и отправила нападавшего в больницу

20.03.2021, 19:28, Новости дня
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В американском городе Сан-Франциско 26-летний мужчина напал на 76-летнюю китаянку, однако женщина смогла отбиться от него. Об этом 18 марта сообщил телеканал CBS News.

Пострадавшую женщину зовут Сяо Чжэнь Се. Она рассказала журналистам, что в тот день стояла в ожидании зеленого знака светофора, чтобы перейти дорогу, когда неизвестный мужчина внезапно ударил ее кулаком в левый глаз.

Женщина нашла деревянную палку и начала отбиваться от мужчины. В итоге мужчину задержали правоохранители.

Журналист местного телеканала KPIX Дэннис О’Донелл в своем Twitter опубликовал видео событий сразу после нападения. На нем китаянка стоит, прижимая к лицу пакет со льдом, а напавший на нее мужчина с окровавленным лицом лежит на носилках, его забирает “скорая”.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O’Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

Дочь пострадавшей женщины рассказала телеканалу CBS News, что ее мать чувствовала себя очень напуганной. В результате удара она перестала видеть пострадавшим глазом.

В полиции сообщили, что нападавшего мужчину также подозревают еще в одном нападении – на 83-летнего мужчину азиатского происхождения.

После инцидента семья китаянки создала учетную запись на сайте для сбора средств GoFundMe, чтобы покрыть медицинские расходы. По состоянию на вечер 20 марта для женщины собрали более $804 тыс., хотя изначально планировали собрать $50 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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