Мясников рассказал о симптомах смертельного заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал обращать внимание на цвет ногтей на руках, поскольку его изменения могут указывать на смертельно опасную опухоль.

«Это хорошо, если у вас там синдром желтого ногтя или синдром зеленых ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция. А если – меланома, смертельно опасная опухоль, которую вы должны вовремя увидеть», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Врач также отметил, что меланому можно обнаружить в полости рта и в ягодичной складке.

Он указал на опасность для женщин, которые используют гелевое покрытие, так как, по его словам, они «месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение».

Ранее Мясников заявил, что существует ряд продуктов, употребление которых может повлечь за собой смертельно опасные заболевания, среди прочего вызвать пищевой ботулизм способны домашние консервы и соленья.