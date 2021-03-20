 

Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга

20.03.2021, 16:46, Новости дня
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Во Франции суд признал виновной в разводе жену, переставшую вступать в интимные отношения с мужем. Адвокат женщины назвала такое решение абсолютно устаревшим и средневековым. Некоторые юристы выступили за изменение гражданского кодекса Франции, сообщил France 2.

По данным телеканала, понятие супружеского долга во Франции закреплено законом, а его неисполнение влечет за собой судебное наказание. Согласно гражданскому кодексу Франции, супруги обязаны вести совместную жизнь, в том числе сексуальную. При этом многие юристы сегодня выступают за отмену этой «устаревшей» обязанности, передает ИноТВ.

Как отмечает издание, судья, вынесший решение о разводе по вине жены, переставшей вступать в интимные отношения с мужем, считает, что брак предполагает сексуальные отношения в обязательном порядке.

«Это решение кажется мне абсолютно устаревшим, совершенно средневековым. Я считаю совершенно возмутительным, тот факт, что институт брака может использоваться для сексуального порабощения женщин», – сообщила адвокат женщины.

Она собирается направить ходатайство в Европейский суд по правам человека в попытке изменить французское законодательство. В настоящее время Гражданский кодекс требует от лиц, состоящих в браке, вести совместную супружескую жизнь.

Доцент частного права университета Лион-3 Кристин Бидо отметила, что судьи все реже используют отсутствие сексуальных отношений как основание для вынесения решения о разводе по вине одного из супругов. При этом она также выступила за изменения гражданского кодекса.

Изменения также поддерживает доцент частного права и криминалистики Университета Верхнего Эльзаса Жюли Маттьюсси. «Сегодня важно, чтобы люди осознавали, что супружеский долг существует, но это не нечто само собой разумеющееся. Напротив, его позволено критиковать. И разумеется, сегодня пора это сделать, пора перевернуть эту страницу в правовом поле», – считает он.

Ранее сообщалось, что Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться. По данным Росстата, количество зарегистрированных браков в РФ в январе 2021 года выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разводиться, наоборот, стали реже.



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