 

Полиция Амстердама применила водометы для разгона протестующих

20.03.2021, 15:56, Новости дня
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Полиция в Амстердаме применила водометы для разгона протестующих на акции против COVID-ограничений, на которой принимают участие свыше 250 человек.

Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади в столице Нидерландов в субботу. В акции принимают участие свыше 250 человек, передает РИА «Новости».

Полиция призвала протестующих покинуть площадь, а после их отказа была вынуждена применить водометы для разгона демонстрации.

12 марта полиция Бельгии применила для разгона участников акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже водометы и слезоточивый газ.

Ранее РФ обвинила США и ЕС в нарушении прав человека в связи с проявлением жестокости со стороны европейских и американских правоохранителей в адрес демонстрантов. Так, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.



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