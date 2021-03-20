Полиция Амстердама применила водометы для разгона протестующих

Полиция в Амстердаме применила водометы для разгона протестующих на акции против COVID-ограничений, на которой принимают участие свыше 250 человек.

Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади в столице Нидерландов в субботу. В акции принимают участие свыше 250 человек, передает РИА «Новости».

Полиция призвала протестующих покинуть площадь, а после их отказа была вынуждена применить водометы для разгона демонстрации.

12 марта полиция Бельгии применила для разгона участников акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже водометы и слезоточивый газ.

Ранее РФ обвинила США и ЕС в нарушении прав человека в связи с проявлением жестокости со стороны европейских и американских правоохранителей в адрес демонстрантов. Так, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.