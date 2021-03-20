Пожар в Измайловском кремле в Москве ликвидирован

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20.03.2021, 15:56, Новости дня
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Пожар в Измайловском кремле в столице ликвидирован, пострадавших нет, информирует ГУМЧС по Москве.

«В 15.55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на территории Измайловского кремля  в Москве произошел пожар на площади 160 кв. метров. Проводилась эвакуация из соседних помещений.

Ранее во время пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве пострадали семь человек.



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