Убийство Хангошвили в Германии. Украинские правоохранители нашли улики, подтверждающие личность киллера – СМИ

Украинские правоохранители во время спецоперации в Харькове обнаружили доказательства, подтверждающие, что обвиняемый в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили 55-летний Вадим Соколов и Вадим Красиков – одна и та же личность. Об этом говорится в совместном материале материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, вышедшем 19 марта.

Ранее журналисты выяснили, что настоящая фамилия обвиняемого – Красиков, и он связан со спецподразделением ФСБ. Улики, которые получила Украина, подтверждают эти выводы, пишет The Insider.

Украинские правоохранители, по данным журналистов, провели в харьковской квартире тещи Красикова (Соколова) обыск, в ходе которого нашли фотографии и свидетельство о браке, заключенном на имя “Вадим Красиков”.

СМИ проанализировали снимки “Красикова” найденные во время обыска, и обнаружили, что у него на руке есть большая татуировка, которая идентична тату “Соколова”, которое сфотографировали ранее полицейские (его публиковал Центр “Досье”). Также они сравнили найденные фото с данными в немецких обвинительных актах и в полицейском досье, и нашли в документах упоминание о татуировке в виде змеи, которая видна на одном из снимков.

Кроме того, журналисты сделали сравнение лиц “Красикова” и “Соколова”, результаты которого “развеивают последние сомнения”, что речь идет об одном человеке.

Фото: theins.ru

Der Spiegel считает, что найденные фото дополняют цепочку доказательств, подтверждающих, что личность “Соколова” – выдумка ФСБ.

По издания, Украина передала эту информацию Германии несколько дней назад.

Дело об убийстве Хангошвили с 7 октября рассматривает Высший земельный суд в Берлине.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – “кровавый боевик”, якобы причастный ко взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным “Немецкой волны”, он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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