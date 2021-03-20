 

В мире сделали более 420 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

20.03.2021, 12:48, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 20 марта сделали более 420 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 133 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 118,3 млн доз;
Китай – почти 65 млн доз;
страны ЕС – 55,2 млн доз;
Индия – 41,2 млн доз;
Великобритания – 28,3 млн доз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 20 марта в стране вакцинировали более 100 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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