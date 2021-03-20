Четверым подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове продлили срок ареста

Киевский районный суд Харькова 19 марта продлил срок действия меры пресечения четверым фигурантам дела о пожаре в харьковском пансионате “Золотое время”. Об этом глава аппарата суда Наталия Бардина рассказала Общественному.

По словам Бардиной, арендатора здания Вячеслава Кравченко, его жену Ольгу, которая была директором пансионата, владельца здания Славика Акопяна, а также администратора заведения Игоря Мирончука оставили под арестом до 21 апреля без права внесения залога.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, а вскоре стало известно о еще одном погибшем – он умер в больнице из-за пережитого стресса.

В течение двух дней после инцидента Акопяна, Мирнчука, Кравченко и его жену в рамках расследования задержали и сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности. Впоследствии их арестовали.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяли три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. 24 февраля министр развития общин и территории Алексей Чернышов сообщил, что основная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По информации ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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