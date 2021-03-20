 

Мощное землетрясение произошло в Японии

20.03.2021, 12:36, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, высота цунами может составить 1 метр, сообщило национальное метеорологическое управление.

В префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр подземных толчков, высота цунами может составить 1 метр, преупредели метеорологи. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном, передает ТАСС. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение. Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением страны магнитуда землетрясения составила 7,1, однако позже она была повышена до 7,3. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. По мнению японских сейсмологов,  произошедшее в субботу землетрясение могло быть афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года. Пострадали более 50 человек.



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