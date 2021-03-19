Тодуров: Риск заболеть COVID-19 и умереть – в тысячу раз больше, чем риск осложнений от вакцинации

Риск умереть от коронавируса в тысячу раз больше, чем риск осложнений от вакцинации против коронавируса. Об этом сказал гендиректор Института сердца Борис Тодуров в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” 19 марта на канале “Украина”.

Тодуров отметил, что все пандемии в мире преодолевали исключительно вакцинацией, и без вакцины пандемию победить сложно, “тем более – пандемию коронавируса, который не вызывает стойкого иммунитета, и многие люди, переболевшие полгода назад, сейчас болеют второй раз, а некоторые уже и третий”.

“И когда мы кладем на одну чашу весов риски вакцинации и риски заболеть COVID-19 с двухпроцентной летальностью, то мы понимаем, что это абсолютно неиоизмеримые риски. Риск заболеть COVID-19 и умереть – в тысячу раз больше, чем риск осложнений от вакцинации. В нашей клинике 64 вакцины мы получили, врачи с удовольствием провакцинировались. У двоих была субфебрильная температура к вечеру. Это все осложнения, о которых можно на сегодня сказать. Количество осложнений по пациентам – 0,5% по подсчетам у тех 100 тыс. [кому сделали прививки], и они выражаются только в повышении температуры как после обычной вакцины грипозной, дифтерийной. Так что мы пока не видим осложнений от той вакцины, которая пришла в Украину”, – заявил он.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 19 марта в Украине вакцинировали более 100 тыс. человек.

Препараты других производителей Украина пока не получила.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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