Посол заявил об убежденности ФРГ в необходимости достроить «Северный поток – 2»

Германское руководство убеждено, что проект «Северный поток – 2» необходимо реализовать полностью, сообщил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Принципиально от «Северного потока – 2» правительство ФРГ не отказывается и стоит на этой позиции пока прочно», – сообщил Нечаев в эфире «России 24», передает ТАСС.

По его словам, германская сторона хочет найти общий язык с американской администрацией Джо Байдена. «Не знаю, насколько у них это получается», – добавил дипломат.

Все германские политические силы осознают, что ФРГ нужно обеспечить собственную энергетическую безопасность.

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.