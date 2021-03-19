 

США решили «укрепить потенциал» НАТО по противодействию России

19.03.2021, 23:23, Новости дня
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Белый дом собирается «укрепить потенциал» НАТО по противодействию России, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

США намерены «концентрировать внимание на укреплении потенциала» НАТО «по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», сказал он. Вашингтон также хочет, чтобы НАТО занималось проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия». Белый дом выступает за «политику открытых дверей» в НАТО, передает ТАСС.

Напомним, как сообщил Рикер, США считают, что отношения с Москвой останутся напряженными, однако стремятся, чтобы они были стабильными и предсказуемым. По мнению представителя Госдепа, в отношениях двух стран найдется место конкуренции.



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