США решили «укрепить потенциал» НАТО по противодействию России

Белый дом собирается «укрепить потенциал» НАТО по противодействию России, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

США намерены «концентрировать внимание на укреплении потенциала» НАТО «по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», сказал он. Вашингтон также хочет, чтобы НАТО занималось проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия». Белый дом выступает за «политику открытых дверей» в НАТО, передает ТАСС.

Напомним, как сообщил Рикер, США считают, что отношения с Москвой останутся напряженными, однако стремятся, чтобы они были стабильными и предсказуемым. По мнению представителя Госдепа, в отношениях двух стран найдется место конкуренции.