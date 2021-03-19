 

В Украине от коронавируса вакцинировали более 100 тыс. человек – Степанов

19.03.2021, 22:42, Новости дня
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В Украине сделали более 100 тыс. прививок от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“У нас за сегодня сделали 11 800 прививок. То есть мы преодолели отметку в 104 тыс. и дальше будем увеличивать это количество”, – сказал Степанов.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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