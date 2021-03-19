 

Байден рассказал, когда поговорит с Путиным

19.03.2021, 19:22, Новости дня
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Президент США Джо Байден уверен, что поговорит з президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам 19 марта перед тем как покинуть Белый дом и отправится в Атланту. Брифинг Байдена транслировала служба государственного телевидения США C-SPAN.

“Я уверен, в определенный момент мы поговорим”, – сказал Байден.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену поговорить в “прямом эфире” 19-го или 22 марта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что разговор может пройти в различных форматах и “в любое удобное время” для президента США.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта Псаки заявляла, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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