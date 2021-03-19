В «Энергомаше» рассказали о новом способе повышения мощности ракетных двигателей

Российские инженеры разработали новое устройство, существенно повышающее мощность двигателей для отечественных ракет «Ангара», а также американских Atlas-5 и Antares. Как сообщили в НПО «Энергомаш», патент на изобретение уже оформлен. Информация об этом размещена на официальном ведомственном веб-ресурсе.

Внедрив новую разработку, удастся значительно усилить ракетную тягу при запуске космических аппаратов, поясняют специалисты.

Для достижения поставленной цели инженеры изменили конструкцию камеры смешения и усилили эффект эжектора. Новое устройство, однако, еще нужно приспособить к существующим ракетам. Однако это уже, как говорится, дело техники. Для доработки изобретения понадобится не очень много времени, обещают специалисты.