 

В «Энергомаше» рассказали о новом способе повышения мощности ракетных двигателей

19.03.2021, 19:18, Новости дня
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Российские инженеры разработали новое устройство, существенно повышающее мощность двигателей для отечественных ракет «Ангара», а также американских Atlas-5 и Antares. Как сообщили в НПО «Энергомаш», патент на изобретение уже оформлен. Информация об этом размещена на официальном ведомственном веб-ресурсе.

Внедрив новую разработку, удастся значительно усилить ракетную тягу при запуске космических аппаратов, поясняют специалисты.

Для достижения поставленной цели инженеры изменили конструкцию камеры смешения и усилили эффект эжектора. Новое устройство, однако, еще нужно приспособить к существующим ракетам. Однако это уже, как говорится, дело техники. Для доработки изобретения понадобится не очень много времени, обещают специалисты.



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