Связь 4G получили 100 тысяч жителей Новосибирской области

75 поселков под Новосибирском, в которых, в общей сложности, проживает около ста тысяч человек, получили наконец-то доступ к беспроводному интернет-соединению 4G.

Это стало возможным благодаря строительству базовых станций российского оператора мобильной связи «МегаФон», сообщают местные СМИ. Первый из них запустили еще в прошлом году. Но только сейчас на обширной территории связь поддерживается в надлежащем состоянии.

В результате у пользователей получивших 4G покрытие районов скорость интернет-соединения в смартфонах увеличилась примерно в десять раз. Использована технология LTE и диапазон частот 900 МГц, отмечают представители мобильного оператора. Современный беспроводной Интернет стал доступен даже в поселке Ивановка, где официально проживает всего 20 человек.