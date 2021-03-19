Бывшему майору ВСУ сообщили о подозрении в халатности по уголовному производству о взрывах в Балаклее

Бывшему майору Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, которое повлекло тяжкие последствия. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным ведомства, командир отряда находился в здании на админтерритории воинской части в Балаклее Харьковской области, зная о необходимости присутствия на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 “Куб”, и управления действиями подчиненных.

“Он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники, а также довести до их сведения принцип действия взрывоопасных предметов, правила обращения с ними, проверить их на знания и навыки по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов, а именно ЗРК ЗМ9 “Куб”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что небрежное отношение военного к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 “Куб” на технической территории военной части А1352 (Балаклеи) в ноябре 2019 года.

15 ноября 2019 года на арсенале в Балаклее произошло несколько взрывов. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что взрывы могли произойти из-за возгорания твердотопливного ракетного двигателя.

Взрывы на арсенале также произошли в 2017 году. В результате взрывов начался пожар, который тушили около трех суток, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В результате взрывов пострадали пять человек, погибли две женщины. В 10-километровую зону поражения попали 36 тыс. человек, пять домов в Балаклее были разрушены, более 300 повреждены. Уже 24 марта большинство эвакуированных жителей Балаклеи вернулись домой.

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