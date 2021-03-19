 

Одесский суд оставил Стерненко под стражей

19.03.2021, 18:32, Новости дня
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Приморский районный суд Одессы оставил под стражей активиста Сергея Стерненко. Об этом 19 марта сообщается на его странице в Facebook.

Сегодня суд рассматривал ходатайство защиты Стерненко о его освобождении из следственного изолятора. Защита активиста подавала апелляцию на приговор суда, а также избранную меру пресечения.

“Судья Ершова самовольно оставила Стерненко под стражей”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2971611433115186

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. После этого прошло еще несколько митингов в поддержку активиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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