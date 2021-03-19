 

Стоун заявила, что эротическая сцена в фильме “Основной инстинкт” была снята обманным путем без ее ведома

19.03.2021, 18:32, Новости дня
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Американская актриса Шэрон Стоун написала  и издала свою первую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice. Об этом она сообщила 17 марта в Instagram. 

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Издание Vanity Fair опубликовало фрагмент из книги актрисы, в котором она делится воспоминаниями в том числе о съемках фильма “Основной инстинкт” (1992).

По словам Стоун, знаменитая эротическая сцена в полицейском участке, во время которой она, сидя в кресле без нижнего белья, меняла положение ног, была снята без ее согласия – актрису попросили снять трусики, чтобы в кадре не было видно их очертаний под одеждой, и при этом заверили, что в момент смены положения ног на экране не будет видно ее гениталий.

Стоун написала, что увидев отснятый материал, дала режиссеру картины Полу Верховену пощечину, но в итоге разрешила использовать пикантную сцену в фильме.

ВИДЕОВидео: ermis26 / YouTube

Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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