Стоун заявила, что эротическая сцена в фильме “Основной инстинкт” была снята обманным путем без ее ведома

Американская актриса Шэрон Стоун написала и издала свою первую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice. Об этом она сообщила 17 марта в Instagram.

Издание Vanity Fair опубликовало фрагмент из книги актрисы, в котором она делится воспоминаниями в том числе о съемках фильма “Основной инстинкт” (1992).

По словам Стоун, знаменитая эротическая сцена в полицейском участке, во время которой она, сидя в кресле без нижнего белья, меняла положение ног, была снята без ее согласия – актрису попросили снять трусики, чтобы в кадре не было видно их очертаний под одеждой, и при этом заверили, что в момент смены положения ног на экране не будет видно ее гениталий.

Стоун написала, что увидев отснятый материал, дала режиссеру картины Полу Верховену пощечину, но в итоге разрешила использовать пикантную сцену в фильме.

Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

