 

Лукашенко назвал имена двух “достойных кандидатов” в президенты Беларуси

19.03.2021, 18:32, Новости дня
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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область 19 марта назвал двух “достойных”, по его мнению, кандидатов в президенты Беларуси. Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram – канал “Пул Первого”.  

“Мои дети после меня не будут президентами. Вот, у меня два человека моих здесь… Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор”, – сказал Лукашенко, показывая на экс-главу Министерства внутренних дел Юрия Караева и губернатора Гродненской области Владимира Караника.

“Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране… Оказывается, у нас есть люди, достойные, знающие страну”, — дал характеристику кандидатам Лукашенко.

Юрий Караев — уроженец Орджоникидзе (ныне — Владикавказ), ему 54 года. В начале 1990-х годов начал службу в МВД Беларуси. С 2012 по 2019 год был замглавы МВД республики, а в июне 2019 года стал министром внутренних дел.  

Во время летних протестов 2020 года Караев отдавал приказы о разгоне протестующих и грозил им жесткими мерами, отмечает РБК.  

В октябре прошлого года Лукашенко уволил Караева с должности главы МВД Беларуси и назначил его помощником главы государства – инспектором по Гродненской области.

Владимиру Каранику – 48 лет. В июне 2019 года он стал главой Минздрава Беларуси. 22 августа прошлого года Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области, сообщало БЕЛТА.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

В конце февраля Лукашенко говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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