В Свердловской области по номеру 112 начнет работать видеосвязь

Значительно расширить функционал «телефона спасения» 112, а также улучшить качество его работы намерены в Свердловской области. Вскоре жители региона, обращаясь за помощью, смогут включать систему видеосвязи. Таким образом, они смогут не только рассказать о происходящем экстренном событии, но и показать картину с места происшествия.

Новая функция значительно упростит работу оператора по приему экстренных вызовов, говорят специалисты. Дело в том, от, оказавшись в критической ситуации, граждане далеко не всегда способны внятно объяснить, в чем суть происходящего. Легче будет показать.

Кроме того, в службе спасения начнет работать автоматическая расшифровка устной речи, которая будет переводить голосовое сообщение в текст.