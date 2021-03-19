 

В Свердловской области по номеру 112 начнет работать видеосвязь

19.03.2021, 18:28, Новости дня
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Значительно расширить функционал «телефона спасения» 112, а также улучшить качество его работы намерены в Свердловской области. Вскоре жители региона, обращаясь за помощью, смогут включать систему видеосвязи. Таким образом, они смогут не только рассказать о происходящем экстренном событии, но и показать картину с места происшествия.

Новая функция значительно упростит работу оператора по приему экстренных вызовов, говорят специалисты. Дело в том, от, оказавшись в критической ситуации, граждане далеко не всегда способны внятно объяснить, в чем суть происходящего. Легче будет показать.

Кроме того, в службе спасения начнет работать автоматическая расшифровка устной речи, которая будет переводить голосовое сообщение в текст.



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