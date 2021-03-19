 

Досрочные парламентские выборы в Армении назначили на июнь

19.03.2021, 16:06, Новости дня
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Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил после переговоров с представителями различных фракций, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 20 июня. Однако оппозиция по-прежнему настаивает на его отставке и требует сформировать технический кабинет, который занимался бы подготовкой выборов без Пашиняна, передаёт Euronews.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян после переговоров с лидером оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. На своей странице в Facebook глава правительства отметил: «Выборы — лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации». 

Пашинян также провёл консультации с главой оппозиционной фракции «Просвещённая Армения» Эдмоном Марукяном, правящей фракцией «Мой шаг» и президентом Арменом Саркисяном. 

Движение за спасение родины, которое поддерживает часть протестующих, настаивает на формировании технического кабинета, который бы занимался подготовкой выборов без Пашиняна. 

РИЧАРД ГИРАГОСЯН, аналитик: Проправительственный блок в парламенте, скорее всего, гарантирует себе, пусть и в несколько сокращённом варианте, но работающее большинство. Оппозиция в значительной степени дискредитирована из-за её связей с бывшим коррумпированным кабинетом министров, и она крайне непопулярна. Это означает, что большая часть её представителей вряд ли сможет набрать достаточно голосов, чтобы войти в новый законодательный орган. 

Армения после поражения в войне с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха переживает глубокий внутриполитический кризис. Нынешние власти винят в этом своих предшественников, оппозиция — действующее руководство страны. 

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года. 



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