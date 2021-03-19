Рада провалила закон об отмене в Украине перевода часов на летнее время

В Верховной Раде не приняли законопроект №4201, отменяющий перевод часов на летнее время. Во втором чтении за него проголосовали 212 депутатов при необходимых 226, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

В пояснительной записке к законопроекту он доказывает необходимость отказаться от перевода часов тем, что сезонный скачок времени негативно влияет на общее состояние человека. Таким образом, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время. В этом году стрелки часов планировалось перевести 28 марта.

Если закон примут после 25 марта, то часы в последний раз переведут 25 октября и после этого в Украине будет действовать единое время.

В заключительных положения к документу сказано, что в случае принятия закон должен вступить в силу через три месяца после его официального опубликования. По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, если Рада успеет проголосовать за законопроект в целом к 25 марта 2021 года, то депутаты исключат эту норму с финального текста документа и он вступит в силу сразу же после публикации.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте этот законопроект в октябре 2020 года.

3 марта 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4201, отменяющий сезонное изменение времени. Документ за основу поддержали 247 народных депутатов.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

Зимнее время является “астрономическим”. Летнее время вводится во многих странах для экономии электроэнергии на освещение.

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