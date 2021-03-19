 

Клип Манижи стал вторым по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»

19.03.2021, 14:14, Новости дня
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Клип российской певицы Манижи на песню Russian Woman стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение», набрав более 4,5 млн просмотров.

Первое место по просмотрам занимает видео сербской группы Hurricane на песню Loco Loco – его посмотрели 4,7 млн раз, передает РИА «Новости».

Видео на песню Sugar молдавской певицы Натальи Гордиенко набрал более 1 млн просмотров. Продюсером исполнительницы выступил певец Филипп Киркоров.

Ранее общественники направили в Следственный комитет обращение с просьбой проверить текст песни Манижи.

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение – 2021» от РФ станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».

В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сообщила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые Manizha не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.



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