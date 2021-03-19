 

Испания стала четвёртой в Европе страной, легализовавшей эвтаназию

19.03.2021, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Испанские парламентарии одобрили законопроект об эвтаназии, передаёт канал CMM. Как отмечается в материале, таким образом Испания стала четвёртой в Европе страной, легализовавшей эту процедуру.

Новый закон об эвтаназии получил широкую поддержку конгресса.

МЕРИЧЕЛЬ БАТЕТ, спикер конгресса депутатов Испании: Текст со всеми его формулировками принят.

Принятие этого документа большинство нижней палаты приветствовало стоя. Аплодисменты длились более минуты.

САРА ХИМЕНЕС, партия «Граждане»: Мы выступаем за право человека принимать решение в том случае, если он хочет положить конец своим страданиям.

МАРИЯ ЛУИСА КАРСЕДО, Испанская социалистическая рабочая партия: Предусматривается, что человек будет свободно решать, когда пользоваться этим новым правом.

Против выступили Народная партия и VOX.

ЛУРДЕС МОНАСТЕРИО, VOX: Вы сделали выбор в пользу смерти вместо того, чтобы выбрать заботу о людях.

ХОСЕ ИГНАСИО ЭЧАНИС, Народная партия: Это посягательство на человеческое достоинство, на человеческую жизнь и на заботу о здоровье.

Они объявили о том, что обратятся в Конституционный суд.

Наша страна таким образом стала четвёртым государством Европы, легализовавшим эвтаназию вслед за Голландией, Бельгией и Люксембургом.

Эвтаназия исчезнет из Уголовного кодекса и станет очередной услугой, предоставляемой в рамках системы здравоохранения. Чтобы получить к ней доступ, нужно будет заполнить от руки два заявления. Также предусматривается оформление так называемого медицинского завещания. Кроме того, в каждом автономном сообществе будут организованы гарантирующие комиссии, которые будут следит за тем, чтобы исполнялись все требования.

Правительство заявляет о прогрессе в правовой сфере.

КАРОЛИНА ДАРИАС, министр здравоохранения Испании: Это важный день для всех граждан, поскольку мы продвигаем в нашей стране более человечное и более справедливое общество.

Закон вступит в силу через три месяца, как только он будет опубликован в издании Boletín Oficial del Estado.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.   



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

30.07 / Российским танкам повысили бронебойность

30.10 / Стефанчук: Вопрос Конституционного Суда должен решаться быстро и за рамками судебной реформы

31.07 / На поддержку семей с детьми в пандемию потратили более 640 млрд рублей

09.09 / Экс-посол Польши в Киеве – события в Белоруссии — это очередной этап распада СССР

23.08 / Потерявший жену и сына при взрыве газа в Ярославле мужчина обратился к россиянам

29.10 / Коррупция Байденов очевидна, но СМИ называют её «российской дезинформацией»

02.08 / Жителям США приходят странные посылки с семенами. Власти считают, что речь идет о почтовом мошенничестве

13.08 / Медики Белоруссии поддержали акции солидарности с задержанными на протестах

26.02 / Черновицкая область может попасть в “красную” зону – Ляшко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска