 

Uniper и OMV поддержали «Северный поток – 2» после новых угроз США

19.03.2021, 11:22, Новости дня
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Австрийская OMV настаивает на экономическом характере проекта «Северный поток – 2», отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в то же время немецкая Uniper убеждена, что проект достроят.

«Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что «Северный поток – 2» обоснован с энергетической точки зрения», – сообщили в Uniper, добавив, что санкции США не влияют на компанию как на финансового инвестора, а все обязательства перед Nord Stream 2 AG уже выполнены.

«Мы постоянно мониторим развитие политических событий вокруг проекта, а также в контакте с правительством Германии на этот счет. Мы поддерживаем подход, направленный на конструктивный диалог между Германией, ЕС и США с целью предотвратить введения односторонних экономических санкций», – добавили в Uniper, передает РИА «Новости».

В то же время австрийская OMV заявила, что является одним из кредиторов проекта «Северный поток – 2». «Мы считаем этот проект экономическим, важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы», – подчеркнули в OMV.

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.

Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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